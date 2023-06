Maltempo | sindaco Ravenna | ' subito commissario o è paralisi'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo consegnato al governo un documento firmato da tutti i sindaci. Chiediamo che l'affidamento degli indennizzi sia coerente con i danni subiti e che si acceleri sulla nomina del: non è possibile sistemare argini e strade, mettere in sicurezza il territorio, senza il. Su questo c'è attesa e siamo riconvocati la prossima settimana". Lo ha detto ildie presidente dell'Upi Michele De Pascale, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni sull'alluvione. "Senzanon si riesce a fare gli interventi necessari, per noi il modello migliore è quello dell'Emilia 2012" con il presidente della Regione, "ma se il governo ritiene di avere soluzioni migliori deve assumere l'onere di ...

Mi basta una sola parola per definirlo: inesistente', ammette ildi un piccolo comune investito dall'ondata di. Quindi ricapitolando, non è a Montecitorio, non è al Nazareno, non è (..." Alla prima seduta di giunta utile abbiamo deliberato in favore dei nostri agricoltori colpiti dai danni causati dal", sono state invece le parole delAlberto Urpi. " In previsione ...... Luca Vecchi , presidente di Anci Emilia - Romagna, e Andrea Massari ,di Fidenza, a nome ...di Provincia e degli amministratori pubblici dei territori colpiti dall'ondata di. Domani, ...

Maltempo: sindaco Macerata, in mezz'ora 90 millimetri di pioggia Agenzia ANSA

Maltempo, il sindaco di Ravenna: "Se il governo ritiene di avere soluzioni migliori deve assumere l'onere di decidere altrimenti si rischia di tenere tutto bloccato".Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “L’esitazione del governo sull’individuazione della struttura commissariale è davvero difficile da comprendere”. Lo ha detto il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, lasciando Pa ...