Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi - Sinistra, dopo aver denunciato ai giornalisti la mancanza di 500 milioni di fondi dal dlapprovato dal governo Meloni, ...Dal dl, sull'emergenza in Emilia Romagna, mancano 500 milioni di euro. La denuncia arriva da Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi - Sinistra, rilasciando ...Così il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. ' Nel frattempo anche oggi i danni dei nubifragi hanno colpito il trasporto ferroviario con ...

Maltempo, Bonelli (Avs): “Meloni spieghi che fine hanno fatto i 500 milioni mancanti” Globalist.it

Dl maltempo, Bonelli (Avs): "Giorgia Meloni spieghi dove siano finiti i 500 milioni di euro mancanti, se intenda integrarli e se intenda modificare le coperture economiche".Bonelli (Avs): «La presidente Meloni aveva dichiarato che la spesa prevista nel decreto Alluvione era di 2,2 miliardi di euro. Ebbene, dall'analisi che abbiamo fatto sul decreto mancano 500 milioni di ...