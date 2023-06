Maltempo | Bonaccini | ' da primo dl 2 | 2 o 1 | 6 mld? Non so | ma servono altre risorse'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - “Non siamo riusciti ancora a fare il conto se nel decreto ci sono 2,2 o 1,6 miliardi, lo si vedrà anche perché in alcuni casi bisogna fare delle verifiche molto puntuali. Poi che siano 2,2 o 1,6, è comunque una quantità diimportanti, ma non basta perché solo per le strade comunali e provinciali noi abbiamo 1 miliardo di euro di danni. Quindi bene questoprovvedimento, ma noi avremo bisogno di ulteriorisia per il ristoro dei danni sia per gli interventi necessari alla ricostruzione di un reticolo idrografico”. Lo ha detto il governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano, al termine dell'incontro a palazzo Chigi tra il governo e i territori alluvionati.

ha anche indicato le priorità di questa nuova strategia: 'La condivisione, perché non può ...di Provincia e degli amministratori pubblici dei territori colpiti dall'ondata di. Domani,...Al tavolo i presidenti delle Regioni Emilia - Romagna, Stefano, Toscana, Eugenio Giani, e Marche, Francesco Acquaroli, delle Province di Forli' - Cesena, Enzo Lattuca (sindaco di Cesena), ...... Ambiente e Mobilità, nell'apprendere i dettagli del decretopubblicato in Gazzetta ... 'Non nominareè un'altra sgrammaticatura istituzionale. Ma di peggio c'è che non aver ancora ...

Maltempo: Bonaccini, già donati oltre 37 milioni, cifra record Agenzia ANSA

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Il governo non è in ritardo su nulla, sta dando in esecuzione a ciò che è previsto nel decreto legge, hanno espresso grande soddisfazione al tavolo e quindi stiamo lavorand ...Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Se si ferma l’Emilia Romagna si ferma una parte del paese che contribuisce tanto al Pil in un momento in cui l’economia sta andando meglio di quello che si prevedeva, e qui ...