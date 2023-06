Malore improvviso per Moreno Del Villano | morto d’infarto a 26 anni davanti agli occhi degli amici | disposta l’autopsia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dramma a Guglionesi, in Molise, dove si piange la scomparsa diDel, 26enne del posto,un giorno fa in seguito ad un. Ad uccidereè stato un infarto che non gli ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi. Il giovane, originario di Termoli e cresc

Durante la competizione, la donna ha accusato un, probabilmente a causa di un aneurisma cerebrale , ed è caduta a terra priva di sensi. A soccorrerla è stato il personale medico presente sul ...Una tragica notizia colpisce l'arma dei carabinieri della Sicilia. Il Luogotenente Gerardo Cantarella, 50 anni e addetto al NOR - Aliquota operativa della Compagnia di Modica, è deceduto per un ...Intanto, in prigione, Zuleyha accusa une viene trasportata d'urgenza in ospedale. Puntate in onda Sabato 17 giugno 2023 Hatip informa Yilmaz e Fekeli che Zuleyha è stata ricoverata ...

Malore improvviso, Moreno muore a 26 anni. Il Giornale del Molise

La tragedia si è consumata questa mattina. Vent'anni fa era stato trasferito come comandante alla stazione di San Cipirello, per poi essere assegnato al comando della stazione di Cinisi ...Un uomo è morto colto da un malore improvviso durante un’escursione sul monte Castelluccio, a Pisciotta: la vittima, originaria di Bisignano, aveva 68 anni e risiedeva a Roma. Lo riporta Onda News.