Maldini voleva Pirlo al posto di Pioli e poi il pazzo sarebbe Cardinale…

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lo scrive il Corriere dello Sport secondo cui nei piani dell’ormai ex direttore sportivo del Milan,, c’era di portareal Milan aldi: “Aveva in mente una rivoluzione tecnica, Paolo, prima di chiudere il suo rapporto con il Milan. E per rivoluzione non si intende solo un profondo rinnovamento della rosa, ma anche un cambio di guida in panchina: via Stefano, al suoAndrea. Qualche anno fa l’ex centrocampista disse: «Paolo? Il migliore con cui ho giocato, è un pezzo di me». I due hanno sempre avuto un legame stretto efarlo diventare, di nuovo, anche un rapporto professionale. Ma non ne ha avuto il tempo”. Questa mattina il quotidiano sportivo ha spiegato ...

Malascia uno scudetto atteso 11 anni e il ritorno stabile in Champions League.un budget più consistente e l'ha esternato in più occasioni. La proprietà americana non ha gradito ma ...Con Furlani si compie quello che nel 2020 sirealizzare con Rangnick ovvero una struttura ... E coloro che sono spaesati per l'addio di, come Maignan, Leao e Theo Rimarranno perché ..., da responsabile dell'area tecnica,mantenere l'autonomia ottenuta un anno fa, quando il contratto gli stava scadendo e Cardinale stava completando l'acquisizione del Milan da Elliott, ...

Corriere dello Sport - Maldini via dal Milan per Pirlo: lo voleva al ... Goal.com

Aveva in mente una rivoluzione tecnica, Paolo Maldini, prima di chiudere il suo rapporto con il Milan. E per rivoluzione non si intende solo un profondo rinnovamento della rosa, ma anche un cambio di ...MILANO - L'allontanamento di Paolo Maldini dal Milan non è stata una scelta che Rafael Leao ha condiviso, poco ma sicuro. L'attaccante portoghese è molto legato all'ex dirigente rossonero e subito dop ...