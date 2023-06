Mago Forest | le battute sono battute | è “solo” cabaret

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Se fossi davvero quello che appaio sarei da rinchiudere” La Repubblica, di Silvia Fumarola, pag. 38 (…) Dove nasce il? «A Radio Nicosia. A scuola facevo sempre lo spiritoso, mi ci mandarono i professori. Facevo unesoterico che si occupava di problemi d’amore, salute, e non dava speranza a nessuno. A Nicosia c’era ilNino Bonelli, eravamo amici: io facevo la parodia del, lui lo era davvero. Giravamo per gli oratori e i teatrini, di nascosto dai genitori». Quando è diventato un mestiere? «Ho studiato ragioneria ma speravo di lavorare nello spettacolo: macchinista, aiuto scenografo — papà era carpentiere, ho una certa manualità.partito per Milano, dove viveva uno zio, ho frequentato la scuola “Il palcoscenico”». II rapporto con Renzo Arbore? «Al provino ...