Made in Italy traino anche nel 2023 | export +50 miliardi

... il primo negli Emirati Arabi, a seguito di un accordo siglato con CRM GENERAL TRADING LLC , società attiva nell'esportazione e distribuzione delle eccellenze del "in" negli Emirati Arabi. ...Ilincontinua ad essere un traino per l'economia italiana con esportazioni in crescita anche quest'anno. "Nonostante il contesto economico, prevediamo che ilinnel 2023 porterà ...Al quotidiano spagnolo As: "I risultati nelle coppe europee non sono un caso. All'estero il nostro campionato si chiamerà Serie Ain" Milano 15/12/2021 - red carpet film 'Diabolik' / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luigi De Siervo L'amministratore delegato della Lega Serie A , Luigi De Siervo, ha rilasciato ...

L'azienda brianzola che da quattro generazioni è un'icona del design made in Italy Forbes Italia

L'esportazione dei prodotti di eccellenza del Made In Italy che rientrano nella classificazione del Bello e Ben Fatto (Bbf) vale "122 miliardi di euro di cui 104 verso i Paesi avanzati e 19 verso i Pa ...Il gruppo della GDO, Main Sponsor della manifestazione milanese, celebra il rito dell’aperitivo grazie a un linguaggio nuovo del mondo food & ...