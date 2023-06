“Ma è lei con la nuova fidanzata” Per la cantante italiana vacanza hot e che baci in barca

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Momento di grande emozione per i fan della vip, che è stata ufficialmente beccata in dolce compagnia. Lei aveva già pubblicato delle foto di gruppo sul suo profilo Instagram, dove era presente anche questa ragazza, ma nessuno aveva ancora capito che si trattasse della sua partner. Ora invece è stato il settimanale Chi a beccare sul fatto Victoria De Angelis e la sua, mentre si stavanoando in maniera molto passionale. Victoria De Angelis è la bassista della band dei Maneskin e ora ha deciso di non nascondere più i sentimenti e ha dato uno bellissimo alla sua, mentre si trovavano a bordo di unadurante unada sogno insieme ad altri amici. La giovane sembra essere davvero molto felice e ...