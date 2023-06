M5S Campania | “La dynasty di De Luca è al tramonto”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La scelta di Elly Schlein di mettere da parte Dejr segna l’inizio della fine dellapaterna. Il rinnovamento in atto nel PD è condizione essenziale per confrontarci e costruire un percorso comune per le regionali. La parabola del potere di Vincenzo De, che in questi anni ha dimostrato tutta la sua incapacità amministrativa, è ormai al. Alle prossime elezioni il governatore, con oltre mezzo secolo passato fra incarichi di partito, ruoli elettivi e di governo, avrà ormai esaurito la sua credibilità. Le macerie prodotte in questi anni apparterranno presto alla storia passata. Quella a cui consegneremo anche De”. Dichiarano i consiglieri regionali Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

