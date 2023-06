Lutto nella musica | morta la famosissima cantante | era un’icona

...troppo sottili del Pga Tour per dipingere i rinnegati del Liv Golf come mercenari complici... Come osa Monahan invocare i parenti indell'11 settembre per fare un punto d'onore su cui ha ......I Thomas sono la tipica famiglia bianca benestante che si concede una vacanza di puro relax... non hanno ancora superato quel, soprattutto perché risolto ma con vari dubbi da parte delle ...Gli appassionati di motociclismo conoscono bene la pericolosità del Tourist Trophy, gara storica e mitologica che si svolgeprima settimana di giugno sul tracciato stradale di 60 km dello Snaefell Mountain Course dell'Isola di Man. Valido come GP di Gran Bretagna dal 1949 al 1976 per il Motomondiale, venne poi ...

Lutto nella fisica, addio a Rosanna Cester La Stampa

Grave lutto nel mondo della musica. È venuta a mancare una delle artiste più importanti della scena musicale internazionale."Non aveva perso il suo straordinario sorriso quando incontrava le famiglie dei suoi piccoli alunni ormai diventati grandi" ...