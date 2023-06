«Lunga vita a Gasperini!» L’entusiasmo dei tifosi dell’Atalanta sulla conferma del tecnico

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’opinione deinei confronti delladi Gian Piero Gasperini in quel di Bergamo L‘Atalanta ha rito Gian Piero Gasperini per quanto concerne la stagione 2023/2024 con tanto di rinnovo contrattuale fino al 2025: a patto di una fiducia reciproca trae società. Ecco l’opinione deinerazzurri a fronte di questa notizia (non senza esprimere qualche emozione). Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 634 utenti nerazzurri, i risultati hanno preso una determinata piega: il 69% è entusiasta delladi Gasperini; il 28% vuole aspettare di vedere come andrà la stagione tra risultati e rapporti interni; il restante 3% pensa che era meglio cambiare