Lukaku torna a luglio in Serie A | è tutto vero

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La sua rinascita è coincisa con il momento migliore per l’Inter. Il belga farà diper restare in Italiaaveva iniziato la sua seconda pagina all’Inter in modo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... gioca qualche partita con la valigia in mano poi a suon di gol scalza il bestione didal ... Maignan 8 : manca all'inizio e si sente, quandoci mette parecchie pezze, portierone come pochi ...Spazio anche ai giallorossi: 'Abrahamnel 2024, Roma idee Nzola e Icardi'. Il Corriere dello ... Gli altri titoli di giornata: 'Carica Inter,si candida'; 'Febbre Viola, la missione di ...Parola di Giuseppe Marotta che in questo media day pre - Istanbula sottolineare a Sky Sport ...'Ogni considerazione verrà fatta dopo la partita considerando oggi che Dzeko è in scadenza e...

Lukaku torna a Londra: il Chelsea lo chiama, ma dopo Istanbul c'è il vertice decisivo con l’Inter La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Ho detto a Zhang che potevamo arrivare in finale Sì, ho detto così quando sapevo che si poteva fare il prestito e a quel punto ho detto a Steven che ...Milano, 5 giu. - (Adnkronos) - "Penso che adesso la gente sta vedendo quello che posso fare per la squadra. Ma io non posso guardare solo a me stesso, l’Inter è più importante di tutto e io voglio che ...