Lotta tra Margherita e i figli John | Lapo e Ginevra Sospesa l' eredità Agnelli

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il Tribunale di Torino ha accolto la richiesta avanzata dai legali dei fratelliElkann e sospeso la causa successoria promossa contro di loro dalla madre,, sull'di famiglia. La sospensione è stata decisa in attesa che si formi il giudicato sulle cause svizzere pendenti ae a Thun. Dinanzi alle autorità svizzere sono, infatti, pendenti cause ove si discute circa la validità degli accordi del 2004 (in forza dei qualiaveva transatto ogni questione relativa alla successione paterna e rinunciato, con atto notarile, a ogni pretesa successoria circa la successione paterna), nonché un'ulteriore causa ove si discute della validità dei testamenti di Marella Caracciolo. ...