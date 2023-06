“Loro non possono entrare al GF Vip 8” Colpo di scena | la decisione dei vertici Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Importante novità sul GF Vip 8. Mancano ancora alcuni mesi, ma Alfonso Signorini è già al lavoro per scegliere i concorrenti della prossima edizione, che sarà particolarmente attenzionata dopo le polemiche innescate nella scorsa dagli altri protagonisti del reality. E a quanto pare sono arrivate già delle indicazioni ben precise al conduttore daidi, infatti alcune persone non potrannonella casa più spiata d’Italia. C’erano già stati dei problemi alcuni giorni fa, quando è circolata una notizia sul GF Vip 8 e Alfonso Signorini. Sempre in tema di concorrenti, il padrone di casa è stato avvistato in compagnia dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, che avrebbe fatto un provino a Salerno. Infatti, è stato beccato in compagnia del presentatore e tanti utenti hanno contestato l’eventuale ...