Lorella Cuccarini resta a Mediaset | «Rifiutato pomeriggio Rai1 per De Filippi»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Due di picche alla Rai da parte die non volta le spalle a Maria De. Una dimostrazione d'affetto e stima quella della showgirl nei confronti della conduttrice di Canale 5, la stessa che l'ha aiutata ad uscire dall'impasse dopo la bagarre col servizio pubblico e il conseguente addio. Fu proprio la vedova di Maurizio Costanzo a volerla nel suo talent, prima nel ruolo di coach di danza e in un secondo momento come insegnante di canto. Al termine della stagione 2019/2020abbandonò la conduzione de La Vita in Diretta in aperta polemica con Alberto Matano, accusato di maschilismo in una lettera che fece molto scalpore. Con fatica è riuscita a rinventarsi e a ritagliarsi uno spazio diverso da protagonista a cui ...