Lombardia | ass Beduschi | ' ordinanza su peste suina difende comparto da 1 | 2 mld'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Milano, 7 giu. (Adnkronos) - Con l'firmata ieri dal presidente Attilio Fontana, Regionemette in campo una serie di misure per prevenire la diffusione dellaafricana (Psa), a difesa del più importante patrimonio suinicolo italiano. "Si tratta -commenta l'assessore all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro- di un atto che recepisce le ultime normative comunitarie e nazionali, grazie al lavoro a stretto contatto con il Commissario nazionale all'emergenza Vincenzo Caputo, con il preciso scopo di evitare il dilagare della malattia, oggi ai confini tra Piemonte e provincia di Pavia, che potrebbe mettere a rischio un settore che vale 1,2 miliardi di euro". Insi allevano oltre 4,5 milioni di suini in più di 2700 aziende. ...