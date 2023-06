Locazione con patto di futura vendita | perché è così conveniente e come funziona | Ora lo fanno in tanti

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Avere una casa in affitto con la prospettiva di acquistarla è un grosso vantaggio per gli inquilini. Vediamo i contratti che possono permetterlo. Pagare un affitto e intanto pensare di acquistare una nuova casa è una possibilità molto complessa per le economie familiari. Una possibilità interessante è rappresentata dai contratti dicondi, poiché tiacquistare la casa in cui vivi. Il contratto d’affitto condipermette di acquistare la casa in cui già si abita – ANSA – ilovetrading.itCon i tassi di interesse dei mutui italiani sempre più alti, comprare una casa è molto più complicato che in passato. Per questa ragione molti si stanno rivolgendo a possibilità alternative, prima tra tutte ...