Lo storico Caffè Greco rischia lo sfratto | l’attività potrebbe chiudere dopo 270 anni dall’inaugurazione

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La ipotetica chiusura del, si rivelerebbe l’ennesimo colpo alla cultura romana. Questo perché negli ultimi, anche per la pandemia da Covid-19, la Città Eterna ha dovuto salutare – in maniera definitiva – tante attività che hanno contraddistinto la storia del territorio romano e il suo Centro. Un ipotesi chetoccare anche la storica caffetteria di via Condotti, che270i battenti per il rischiodall’attuale proprietà. Il casoalLo spazio nel Centrodella Capitale, inaugurato addirittura nel 1760, non è solo un sempliceper Roma: è la ...

Un maxi scontrino che si sono trovate di fronte due turiste giapponesi a per un pranzo in un ristorante in pieno centro. Siamo in via Banco di Santo Spirito, nel ristorante Anticodi ......6 chilometri messi in sicurezza dai volontari del Ser, si svilupperà nel cuore del centro, ... servita dagli Alpini del gruppo 'Città di Treviso', cone brioche appena sfornate. Una bella ...Innanzitutto, la Fortezza ( festung.kufstein.at ) , che domina il centrocon la sua ... Unterer Stadtplatz, rettangolare, pedonale e alberata, dove si affacciano numerosicon i tavolini ...