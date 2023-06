Lo spread Btp - Bund si allarga in avvio oltre 178 punti

Lofrae Bund si allarga in avvio a 178,5 punti dai 175,4 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale italiano è al 4,13%. . 7 giugno 2023... Antifrode Ue, indaghiamo su casi di possibili abusi finanziamenti 06 giugno - 17:40 Borsa: Milano chiude in corsa dopo seduta sbiadita, Mps +5% col risiko 06 giugno - 17:38 ***con Bund ...sale in chiusura a 180 punti, rendimento su al 4,16% Chiusura in rialzo per lotrae Bund. Il differenziale di rendimento tra ildecennale benchmark e il pari scadenza tedesco ...

La stabilità dello spread Btp-Bund Ecco le ragioni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Lo spread fra Btp e Bund si allarga in avvio a 178,5 punti dai 175,4 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale italiano è al 4,13%. (ANSA).La “famiglia” dei Btp è cresciuta molto nel tempo. E ora per gli investitori diventa necessario mettere a confronto le diverse caratteristiche, prima della sottoscrizione ...