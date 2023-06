“Lo scollamento delle membrane può mettere a rischio la gravidanza?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Buonasera dottore, sono a 15 settimane+1 e la scorsa settimana al controllo periodico dal ginecologo mi è stato detto che in alcuni punti lenon si sono accollate a causa di alcune contrazioni. Mi sono stati prescritti ovuli di progesterone, riposo relativo, magnesio e Buscopan. È possibile che il mancato accollamento sia dovuto acontrazioni? È normale che a distanza di una settimana continui a sentire durante la giornata la pancia indurita e dei “bozzi” che si formano sul basso ventre? Ho fastidi alla pancia per buona parte della giornata e nelle fasi leggermente più acute, in alcuni casi passano stendendomi su un fianco, ma in altri casi perdurano per alcuni minuti. Inoltre non ho capito la pericolosità del quadro clinico. Specifico che vengo da una Icsi e i test genetici sono risultati tutti negativi. Grazie in anticipo per la ...