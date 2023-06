LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si attendono i primi tempi sul percorso di questa frazione contro il tempo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Si susseguono le partenze dei corridori, a 60? l’una dall’altra. A breve Victor Campenaerts (Lotto Dstny): corridore belga, cronoman, che può fare benissimo. 13.45 E’ partito anche Dylan Van Baarle della Jumbo-Visma. 13.41 E’ partito, come da programma Donovan Grondin! 13.40 Un minuto al via. 13.38 Per ultimo partirà Christophe Laporte, l’attuale leader della generale, alle ore 16:00. 13.35 Il primo a partire, alle ore 13.41, sarà il francese Donovan Grondin. 13.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella quartadeldel Delfinat0, la Cours – Belmont-de-la-Loire, una cronometro di 31,1 km. Buongiorno a tutti e benvenuti alladella quarta ...