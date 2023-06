LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | in testa ci va Bjerg! Vingegaard chiude al secondo posto

(Di mercoledì 7 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.35 Laporte pedala verso gli ultimi minuti del suo sforzo. 16.33 La classifica provvisoria, in attesa degli ultimi corridori sul percorso: 1 BJERG Mikkel 37.28 49.804 2Jonas 37.40 0.12 49.540 3 CAVAGNA Rémi 37.55 0.27 49.213 4 O’CONNOR Ben 38.09 0.41 48.912 5 YATES Adam 38.25 0.57 48.573 6 OIRA Nelson 38.30 1.02 48.468 7 CASTROVIEJO Jonathan 38.33 1.05 48.405 8 MARTÍNEZ Daniel Felipe 38.35 1.07 48.363 9 DURBRIDGE Luke 38.36 1.08 48.342 10 HINDLEY Jai 38.36 1.08 48.342 16.31 Egan Bernal, che si attendeva potesse andare in difficoltà,addirittura a 40.05. 16.29 Bjerg vicinissimo a prendersie maglia. 16.27 Laporte intanto è arrivato alintermedio: paga 34? a ...

Per Molino è stato importante rimarcare che a Vasto, dopo ild'Italia, si accoglie nella ... L'esperienzasarà assicurata da ben dieci dirette di Coppa Italia sul profilo youtube ufficiale ...... on - board camera dedicate,- timing su tutti i settori e le categorie di gara, immagini ... finali del Roland Garros (tennis),del Delfinato (ciclismo), Speedway e in Italia finali scudetto ...Per chi volesse approfondire maggiormente le tradizioni inper il mondo, i docenti di Babbel, piattaforma che offre lezioni dal vivo tenute da insegnanti certificati, suggeriscono una ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: c'è la cronometro, prima stoccata di Vingegaard OA Sport

Annunciati gli iscritti della corsa a tappe con i migliori Under 23 del mondo. Sabato 10 alle 18:30 la presentazione delle squadre al Castello di Agliè. Gran finale domenica 18 a Trieste. Tutte le inf ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Classifica parziale al secondo intermedio: # RIDER TIME BEHIND KM/H 1 MULLEN Ryan 22.32 0.00 52.456 2 VAN BAARLE Dylan 23.26 0.54 50.441 3 STORK Florian 23.