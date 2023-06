LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | in testa c’è Cavagna! Tutti i corridori sono partiti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59 Jonas Vingegaard! Il danese vola in corrispondenza del primo intermedio: 11.39, tempo che gli consente di avere 12 secondi di vantaggio su Cavagna. 15.57 Pronti a partire,a distanza di un minuto: Carapaz, Alaphilippe e Laporte. 15.55 Adam Yates paga un solo secondo di ritardo da Cavagna, dopo il primo intermedio. 15.53 Sul percorso c’è anche un altro degli osservati speciali: Egan Bernal. 15.50 Martinez è passato al secondo intermedio: ha 7 secondi di ritardo dal crono di Cavagna. Il suo tempo è: 21:53 (54.013 km/h). 15.47 In gara c’è anche Adam Yates. 15.45 E’ il momento, sul percorso, di Jonas Vingegaard! 15.42 Daniel Martinez (INEOS Grenadiers) fa segnare lo stesso tempo di Cavagna al primo intermedio: 11.51. 15.38 Per la UAE Emirates, il danese Bjerg: lui è uno ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: c'è la cronometro, prima stoccata di Vingegaard OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Classifica parziale al secondo intermedio: # RIDER TIME BEHIND KM/H 1 MULLEN Ryan 22.32 0.00 52.456 2 VAN BAARLE Dylan 23.26 0.54 50.441 3 STORK Florian 23.