LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Bjerg | tappa e maglia per lui! Vingegaard si sistema al secondo posto

(Di mercoledì 7 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA QUARTADELDELMikkel 37.28 49.804 2Jonas 37.40 0.12 49.540 3 CAVAGNA Rémi 37.55 0.27 49.213 4 WRIGHT Fred 38.02 0.34 49.062 5 O’CONNOR Ben 38.09 0.41 48.912 6 GROßSCHARTNER Felix 38.12 0.44 48.848 7 HERREGODTS Rune 38.22 0.54 48.636 8 YATES Adam 38.25 0.57 48.573 9 OIRA Nelson 38.30 1.02 48.468 10 CASTROVIEJO Jonathan 38.33 1.05 48.405 Mikkelquindi si aggiudica. Il corridore danese anticipa il connazionale, con il crono di 37.28, dodici secondi davanti al ...

Per Molino è stato importante rimarcare che a Vasto, dopo ild'Italia, si accoglie nella ... L'esperienzasarà assicurata da ben dieci dirette di Coppa Italia sul profilo youtube ufficiale ...Alle 18 si svolgerà il talk di presentazione del progetto einaugurale con con le curatrici e l3 artist3. La serata dei Murazzi di tutt3 continua alle ore 21 al Magazzino sul Po con ildi ...... on - board camera dedicate,- timing su tutti i settori e le categorie di gara, immagini ... finali del Roland Garros (tennis),del Delfinato (ciclismo), Speedway e in Italia finali scudetto ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: c'è la cronometro, prima stoccata di Vingegaard OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA QUARTA TAPPA DEL GIRO DEL DELFINATO 2023 1 BJERG Mikkel 37.28 49.804 2 VINGEGAARD Jonas 37.40 0.12 49.540 3 CAVAGNA Rémi 37.55 0.27 49.Annunciati gli iscritti della corsa a tappe con i migliori Under 23 del mondo. Sabato 10 alle 18:30 la presentazione delle squadre al Castello di Agliè. Gran finale domenica 18 a Trieste. Tutte le inf ...