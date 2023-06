LIVE Fiorentina-West Ham 1-2 | Bowen all'ultimo respiro

Ci siamo, è il giorno della finale di Conference League tra lae il West Ham . È tutto pronto alla Eden Arena di Praga per la sfida tra i viola di Vincenzo Italiano e gli hammers di David Moyes . Segui la partita in ...Il tabellino di- West Ham 1 - 1:Benrahma S. 62' (Rig.), Bonaventura G. 67'(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; ...Italiano e Moyes, allenatori die West Ham (LaPresse) - Calciomercato.itDa una parte i viola di Vincenzo Italiano, che hanno chiuso all'ottavo posto in Serie A, sono arrivati a questo ...

Conference League: Fiorentina-West Ham. I viola cercano l'impresa LIVE - Calcio Agenzia ANSA

PRAGA- E' l'atto finale della Conference League vinta lo scorso anno dalla Roma di Josè Mourinho. Da una parte la Fiorentina di Vincenzo Italiano dall'altra il West Ham di ...76' - Preme la Fiorentina. Manovra avvolgente dei viola che si conclude con un tiro di Biraghi, bloccato facilmente da Areola. 74' - Giallo anche per Milenkovic. Il serbo aggancia la ...