LIVE Fiorentina-West Ham 1-1 | Finale Conference League 2023 in DIRETTA | Mandragora sfiora il vantaggio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72?! A un passo dalla Viola: Gonzalez devastante sulla destra, Cabral pulisce la sfera per l’inserimento del centrocampista che, col mancino,il palo! 71? Spettacolare intervento di Terracciano su Antonio, ma il gioco era fermo per fuorigioco. 70? Punizione viola battuta dalla destra da Bonaventura, di testa stacca Milenkovic che però non riesce a dare forza alla conclusione. 69? Ed ora l’inerzia del match è girata in favore dei toscani. 67? GOOOOOOOOOOLAAAAAAA! BONAVENTURAAAA! Ci pensa il Jack della Viola a riequilibrare il risultato: lancio dalla difesa per Gonzalez, che di testa svetta su Emerson e appoggia la sfera sui piedi dell’ex Milan, il quale va a segno con una conclusione al volo che si insacca ...

Ci siamo, è il giorno della finale di Conference League tra lae il West Ham . È tutto pronto alla Eden Arena di Praga per la sfida tra i viola di Vincenzo Italiano e gli hammers di David Moyes . Segui la partita in ...Italiano e Moyes, allenatori die West Ham (LaPresse) - Calciomercato.itDa una parte i viola di Vincenzo Italiano, che hanno chiuso all'ottavo posto in Serie A, sono arrivati a questo ...- WEST HAM ore 21 Arbitro : Carlos del Cerro Grande (ESP) Assistenti : Pau Cebrián Devís (ESP), Guadalupe Porras Ayuso (ESP) Quarto ufficiale : Jesús Gil Manzano (ESP) VAR : Juan Martínez ...

PRAGA — Alta tensione a Praga per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in programma alle 21 all'Eden Arena. La polizia ceca ha identificato un centinaio di ultrà viola… Leggi ...62' - SEGNA BENRAHMA. Non fallisce il tiro dal dischetto l'algerino. Calcia a destra, potente, neinte da fare per Terracciano. Cambia il parziale. 61' - Cambio viola: esce Kouame, ...