LIVE Fiorentina-West Ham 0-0 | Finale Conference League 2023 in DIRETTA | poche emozioni nella prima mezz’ora

(Di mercoledì 7 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Bonaventura riesce ad inserirsi tra le maglie inglesi, ma il suo tocco per Nico Gonzalez è mal calibrato, con il pallone che finisce sul fondo. 28? Questa volta Antonio riesce ad arrivaresul pallone rispetto a Ranieri che lo stende da dietro. 27? Contrasto tra Milenkovic e Antonio, il serbo tiene botta con il roccioso attaccante giamaicano e conquista la punizione. 26? MILENKOVIC! Corner battuto da Biraghi, il difensore serbo anticipa tutti sul primo palo ma non inquadra lo specchio della porta. 25? Cross di Biraghi dalla sinistra, sponda di Kouamé per Jovic, ma il serbo viene anticipato da Aguerd. 24? Jovic prova ad aprire col destro per Nico Gonzalez, ma il serbo sbaglia il tocco. 23? Fallo di Amrabat su Paquetà, punizioneHam. 22? Bonaventura prova a servire ...

Italiano e Moyes, allenatori di Fiorentina e West Ham (LaPresse) - Calciomercato.it Da una parte i viola di Vincenzo Italiano, che hanno chiuso all'ottavo posto in Serie A, sono arrivati a questo ... Ci siamo, è il giorno della finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham. È tutto pronto alla Eden Arena di Praga per la sfida tra i viola di Vincenzo Italiano e gli hammers di David Moyes. Il tabellino di Fiorentina - West Ham 0 - 0: Fiorentina (4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All.

Solo una volta nella sua storia ultracentenaria è andato vicino a vincere la Premier League, trentasette anni fa. Il West Ham, mitico club dell'est di… 3' - Gonzalez entra in area dopo una discesa sulla destra, subisce un colpo al volto da Declan Rice, ma per l'arbitro non c'è nulla. Tutto regolare. 2' - Fallo subito ...