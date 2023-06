Lite tra Stefano De Martino e Gigi D’Alessio prima della festa scudetto del Napoli

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 giugno 2023) A riportare l’indiscrezione è stato poco fa il portale Instagram The Pipol TV, solitamente molto ben informato in merito ai gossip dietro le quinte dei programmi televisivi italiani più visti. A quanto paredel, che si è tenuta lo scorso weekend presso lo stadio Maradona ed è andata in onda in diretta su Rai 2, ci sarebbere stato uno screzio durissimo traDe. Il motivo è controverso.De: è mistero sullaavuta dietro le quintedel ...