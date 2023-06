L’ironia di ADL | “Nuovo allenatore? La mia lista è passata da 22 a 40 nomi”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritiro della squadra a Castel di Sangro. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal suggestivo Palazzo Petrucci, situato in via Posillipo, per presentare il ritiro del Napoli nella splendida cornice dell’Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro. Con lui anche il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri. Diverse le informazioni del patron sul programma del ritiro, gli obiettivi della squadra e le aspettative per la stagione imminente. Tra le varie informazioni rilasciate e relative al programma del ritiro, non è mancatadello stesso presidente circa il...