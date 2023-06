L' intervento su Papa Francesco è riuscito I medici | Sta bene | ha scherzato

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - È terminato l'chirurgico per laparocele incarcerato al quale è stato sottoposto. Lo rende noto la Santa sede. L'operazione, in anestesia generale, è durata tre ore e non ci sono state complicazioni. L', resosi necessario per un'ernia sviluppatasi sulla cicatrice di un precedente, che avrebbe potuto costituire il rischio di un'occupazione intestinale, è stato eseguito dall'equipe del dottor Sergio Alfieri. Bergoglio è "sveglio e già al lavoro", fa sapere l'equipe medica. La degenza, segnalano dalla sala stampa vaticana, durerà alcuni giorni, durante i quali il Pontefice porterà avanti il suo lavoro dal Policlinico. Le udienze sono infatti state sospese almeno fino al 18 di giugno. Il dottor Alfieri: "Mi ha già preso in giro" "Quando facciamo la ...