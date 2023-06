L’informazione obiettiva? Non esiste E le cronache sulla visita del cardinale Zuppi a Kiev lo dimostrano

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il dibattito su quanto possa essere obiettivo il modo di riportare un fatto o una notizia non è cominciato ieri, né finirà domani. È una doverosa premessa quella che segue, comunque imprescindibile: qualsiasi argomento passi attraverso una mente umana non può uscirne come vi è entrato. Pur presumendo il massimo della buona fede, non si può immaginare nemmeno in teoria che la reazione del cervello umano, che avverte anche il muoversi di una foglia, sia asettico come uno elettronico. Quindi l’impronta di chi scrive resta impressa su quanto riporta sul supporto a cui affida le espressioni del suo pensiero. Fin qui tutto nella normalità o nell’ambito dell’ordinaria amministrazione. Quanto invece vuole essere l’argomento di questa nota è qualcosa di più complesso, cioè quali reazioni inneschi in chi ne abbia notizia una informazione che tenti di far credere a chi ne possa essere in qualche ...