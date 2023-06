Linea di t-shirt da uomo in canapa mista cotone di Bomboogie

(Di mercoledì 7 giugno 2023)lancia ladi t-dain, un capo che fonde stile, comfort e sostenibilità. Un prodotto che riflette a pieno lo stile del brand, minimal e funzionale, ed il suo impegno verso una proposta di abbigliamento sempre più incline alla salute del pianeta. La maglietta è realizzata con un attento equilibrio del 45% die del 55% di fibre di, un materiale nuovo ed innovativo; questa combinazione si traduce in un tessuto che non solo offre un’eccezionale morbidezza e traspirabilità, ma riduce anche l’impronta ecologica. Oltre ad essere una fibra sostenibile, i tessuti disono freschi e traspiranti, rendendo le t-...

Bomboogie lancia la linea di t-shirt da uomo in canapa mista cotone, un capo che fonde stile, comfort e sostenibilità. Un prodotto che riflette a pieno lo stile del brand, minimal e funzionale, ed il suo impegno verso una proposta di abbigliamento sempre più incline alla salute del pianeta.