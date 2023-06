L’inchiesta nata dai nostri scoop L’audio di Baffino | ci sono tanti soldi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Che quella con il governo della Colombia fosse «un’iniziativa economica commerciale ... di prodotti delle aziende italiane a partecipazione pubblica, Leonardo e Fincantieri», l’aveva svelato La Verità. E che Francesco Amato ed Emanuele Caruso, i due improvvisati broker del Salento, avessero fatto «da intermediari nel Paese sudamericano» in quanto «consulenti del ministero degli Esteri della Colombia», pure l’aveva ricostruito questo giornale. E i ruoli degli otto personaggi presenti nel decreto di perquisizione firmato ieri dai pm della Procura di Napoli Vincenzo Piscitelli e Silvio Pavia sembrano ricalcare gli articoli pubblicati qui oltre un anno fa: Giancarlo Mazzotta, ex sindaco di Carmiano, ora anche per la Procura sarebbe il «tramite» per i «contatti» con Massimo D’Alema che, «si poneva», si legge nel documento scritto dai pm, «quale mediatore informale nei rapporti con i vertici ...