Liceo Umberto Music Art | fra musica e beneficenza l’evento di fine anno

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSaroltre venti le esibizioni deldiscolastico delclassicodi Napoli,Art, in programma giovedì 8 giugno a partire dalle 17. Per la prima volta, la manifestazione – che vede impegnati gli studenti in performance canore eali con un repertorio che spazia dal classico napoletano al rock – si svolgerà sulle scale di ingresso dello storiconapoletano, che si trasformernel palcoscenico delle esibizioni a favore del pubblico che prenderà posto in piazza Amendola. Una scelta dettata dalla volontà di “occupare” positivamente lo spazio antistante la scuola, troppo spesso nei tempi passati finita agli onori della ...

"VdF 2023" è il titolo del murale eseguito in collaborazione con gli studenti delartisticoBoccioni sotto la guida dell'artista monzeseVoci, alias Joe Palla, che riproduce un ...Saranno oltre venti le esibizioni dell'evento di fine anno scolastico delclassicodi Napoli , 'Music Art ', in programma giovedì 8 giugno a partire dalle 17. Per la prima volta, la manifestazione - che vede impegnati gli studenti in performance ...... Primaria Masi: Lorenzo Bianconi, Tommaso Bifarini; Primaria Don Milani: Vittoria Mirti,... Primaria Istituto Per Ciechi: Miryam Tibidò; Secondaria Istituto Per Ciechi: Alessandro Gallo;...

Umberto Music Art, al Liceo Umberto note e solidarietà per gli alluvionati della Romagna napoli.corriere.it

Napoli, 6 Giugno - Saranno oltre venti le esibizioni dell’evento di fine anno scolastico del liceo classico Umberto di Napoli, Umberto Music Art, in ...Saranno oltre venti le esibizioni dell’evento di fine anno scolastico del liceo classico Umberto di Napoli, Umberto Music Art, in programma giovedì 8 giugno a partire dalle 17. Per la prima volta, la ...