Liam Gallagher a Noel | “Chiamami sono preoccupato per te” L’eterna bagarre tra i due fratelli che sopportiamo per diverse buone ragioni

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Definite(ly) Maybe. Perché non si può mai sapere se due come loro torneranno sul palco insieme. Dicono che il primitivo e irresistibile motore delle reunion siano i soldi, e io tendo a crederci. Ne avranno bisogno bisogno, il secondo autore del 90% delle canzoni degli Oasis? Definite(ly) Maybe. C’è una parte di mondo che ha conosciuto gli Oasis perché ha capito che certi brani non solo avevano la stazza dei classici fin dal primo ascolto e non solo si potevano cantare – anche senza sapere l’inglese – ma si potevano persino suonare. Il bene che ha fatto la band di Manchester ai rivenditori di chitarre. Chi non suonava e non cantava, sentiva il fratello o la sorella suonare e cantare dalla camera accanto. Qualcosa definiremmo generazionale non fosse che, appunto, stiamo parlano di classici e i classici le ...