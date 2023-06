Lewis Hamilton ha optato per un look al neon davvero audace al Gran Premio di Spagna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Non c’è dubbio chesia una forza trainante nel mondo della moda. Il pilota di Formula 1 è diventato famoso per il suo amore per gli abiti vivaci, audaci ed eccentrici quasi quanto i suoi sette titoli di campione, e non c’è alcun segno che possa mettere presto un freno alle sue scelte

Cosa c'è tra Shakira eUn'amicizia (la popstar è diventata assidua dei box Mercedes) o qualcosa di più Le voci su una storia d'amore tra la cantante di Barranquilla e il sette volte campione del mondo di ...A finire sotto la lente di radio paddock è stato, stavolta,. Così come nei giorni scorsi era stata notata la presenza di Alexandra nel box di Leclerc, non ci è voluto molto perché ...è il volto di Valentino DI. VAs nella campagna PinkPP, oltre che ambasciatore globale per Tommy Hilfiger. Daniel Ricciardo ha partecipato al Met Gala - evento fashion mondano di New ...

F1 Mercedes Hamilton - Nonostante gli alti e i bassi degli ultimi due campionati, Lewis Hamilton non ha benché minima intenzione di appendere il casco al chiodo, almeno nell'immediato periodo. Intervi ...Un campione assoluto e pluri titolato come Lewis Hamilton conosce la Formula Uno come pochi altri e ha scelto di ...