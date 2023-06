L' Europa deve cambiare Il progetto di Lupi per i moderati

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Rafforzare iper rafforzare l'. Maurizio, leader di Noi, annuncia la volontà di rafforzare l'asse deiin Italia per poi provare ala maggioranza in. Il leader di Noine parla in un'intervista pubblicata da Il Giornale. «Dato che non esiste un governo stabile senza un pilastro moderato, da oggi alle elezioni europee dobbiamo consolidare l'asse popolare per far sì che anche l'cambi baricentro rispetto all'alleanza Ppe-Psoe». Lo dice il leader di Noi, Maurizio, in un'intervista a Il Giornale. «Anche innoi dobbiamo tornare protagonisti - prosegue - costruendo una proposta politica ...