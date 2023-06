“L’esecuzione contro 5 prigionieri” Il video choc

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lula, Lukashenko e l’Organizzazione Internazionale del LavoroIl governo di Luiz Inácio Lula da Silva, ex sindacalista, ha optato per l’astensione nel voto di oggi all’ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) che condanna la repressione dei sindacalisti e le violazioni dei diritti dei lavoratori in Bielorussia, il più grande alleato di Vladimir Putin. “Tra i calcoli della diplomazia brasiliana, l’obiettivo è quello di evitare di prendere posizioni che possano pregiudicare la sua candidatura ad essere un eventuale facilitatore in un dialogo tra russi e ucraini”, ha scritto oggi la stampa brasiliana. La Bielorussia è uno dei principali alleati della Russia nella guerra. Alexander Lukashenko è un dittatore come Nicolas Maduro, ed è per questo che è stato oggetto di sanzioni da parte dei governi occidentali. Al termine del voto, il governo di Lula ha chiesto di spiegare la sua ...