L’eredità di Spalletti è quella frase di Shakespeare che ha colpito gli studenti napoletani

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ore 12 di una tranquilla mattinata vomerese, zona San Martino, di fronte a quello che è stato il primo campo di calcio per tanti, perfino di qualche campione: il rettangolo in mattoni lavici dei Salesiani dove si giocavano decine di partite contemporaneamente con una linea di porta affollata di portieri che seguivano con gli occhi i tanti palloni scagliati verso di loro nel tentativo di capire quale fosse il loro, più che come intercettarlo. In quello spiazzo, al tavolino di un bar, due ragazzini intorno ai 15 anni sono in compagnia di un uomo anziano, che potrebbe essere il nonno ma che in realtà è un prof, un loro prof, forse in pensione, chissà, magari a fine anno del suo ultimo anno o forse solo alle prese con un caffè propedeutico all’ultima interrogazione. I due ragazzini gli rivolgono la domanda che non t’aspetti: “Professore, lei cosa pensa della ...