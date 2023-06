L’epoca dei demagoghi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ormai i politici dicono tutto e il contrario di tutto, senza freni. Ma la gente abbocca sempre e non capisco perché.Wilma De Angelisvia email Gentile lettrice, la parola demagogo viene dal greco e non caso, perché tale figura è connaturata nella democrazia, che nacque con Clistene ad Atene nel 508 a.C. Da allora la cosa buona del sistema è che tutti possono dire tutto e la cosa cattiva è che tutti possono dire tutto. Ma lei ha ragione nel notare oggi più demagogia che mai. Sono al potere tre diversi ma grandi: Berlusconi, Salvini e Meloni. Il primo prometteva meno tasse per tutti. Il secondo, per dirne una, sbraitava che il Ponte sullo Stretto sarebbe stato un favore alle mafie e adesso invece è il suo fiore all’occhiello. La terza, la Meloni… Be’, qui mi manca il respiro. La Meloni in sette mesi ha contraddetto, punto per punto, tutto ciò che aveva predicato ...