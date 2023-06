"Legata e violentata per 5 ore". La coca e lo stupro choc a Sesto San Giovanni

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Losi è consumato in un appartamento nel comune alle porte di Milano. A dare l'allarme la sorella della vittima. Lui ha provato a depistarla: "Non posso disturbarla, sta dormendo"

L'aguzzino arrestato Legata al letto e violentata Ore di terrore e botte IL GIORNO

Lo stupro si è consumato in un appartamento nel comune alle porte di Milano. A dare l'allarme la sorella della vittima. Lui ha provato a depistarla: "Non posso disturbarla, sta dormendo" ...La donna sequestrata, picchiata e abusata: l’allarme lanciato da sua sorella. Il compagno bloccato in casa dalla polizia si è scagliato contro gli agenti.