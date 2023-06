Le sculture realizzate con i detriti delle metropoli raccontano l’autenticità di un’arte pragmatica

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Virginia Overton nasce nel 1971 a Nashville, nel Tennessee. Nonostante l’interesse per l’arte sviluppato fin dalla giovane età, la sua carriera in questo campo inizierà relativamente tardi. Già durante l’infanzia il padre le trasmette l’amore per la scultura, ma questa diventerà una vera e propria vocazione solo dopo anni di ricerche, cambi di percorso e sperimentazioni lavorative che la vedranno impegnata in ambiti diversi. Dopo vari peregrinaggi, Overton trova nel lavoro artistico la modalità perfetta attraverso cui conciliare il dovere, gli interessi personali e l’urgenza di fornire un contributo alla società. Dopo aver conseguito una laurea triennale e magistrale in Belle arti presso l’università di Memphis, l’artista si sposta a New York. A Brooklyn conoscerà vari artisti con cui collaborerà negli anni seguenti. Virginia Overton,Tulip, 2022. Credits: Daniele Molajoli. Courtesy of ...