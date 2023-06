Le novità di macOS Sonoma che non ci saranno sui Mac con Intel | niente modalità Gioco

Nel futuroSonoma (una prima versione beta è stata già distribuita agli sviluppatori), Apple ... Tutte ledalla WWDC 2023 in questa pagina del nostro sito: i singoli articoli sono raccolti ...... sugli aggiornamenti disponibili e su altre, e consente di accedere in modo sicuro al FRITZ!...o Ubuntu recandoci sul sito ufficiale di WireGuard . Ora dobbiamo abilitare WireGuard nell'...... iPadOS 17 ma anche watchOS 10 e ancora14 Sonoma. Direttamente dal sito ufficiale Apple Developers è possibile leggere leintrodotte da Apple. Sostanzialmente non bisogna fare altro che ...

macOS Sonoma ufficiale: tante le novità, come i widget utilizzabili ... Hardware Upgrade