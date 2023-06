Le favole di Meloni | Salvini e Vasco Rossi | scivolone rosso | toh | chi scorda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sull'alluvione in Romagna sicuramente, emiliano di Zocca, in provincia di Modena, è emotivamente parte in causa. Pochi giorni fa, durante il soundcheck aperto al pubblico prima del concerto a Rimini, ha commosso i fan intonando una versione accorata di Romagna Mia. In occasione della tappa del suoLive 2023 allo stadio Dall'Ara di Bologna, città sfiorata dagli effetti più devastanti del maltempo di fine maggio, il rocker di Albachiara e Liberi liberi ha però pensato bene di buttarla in politica. "Adesso si pensa sempre e solo al consenso, consenso, consenso. Invece i politici dovrebbero preoccuparsi di risolvere i problemi della gente di questo paese, che ne ha tantissimi". Una bella strigliata. Chissà, magari si riferirà al Pd che da decenni governa la sua regione, e che ora è stato chiamato in causa per ...