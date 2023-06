«Le condizioni di Matteo Messina Denaro si sono aggravate | si valuta il ricovero in ospedale»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ledisi. Per questo a Le Costarelle, il carcere de L’Aquila dove è rinchiuso al 41 bis, sila possibilità di ricoverarlo in un. Quello prescelto sarebbe il San Salvatore. ‘U Siccu, che ha compiuto da poco 61 anni, è malato di tumore al colon. E la chemioterapia che periodicamente riceve in carcere potrebbe non bastare più. Si pensa, scrive oggi Il Centro, a unper la terapia del dolore. Il suo trasferimento, sostiene il quotidiano, sarebbe già in via di decisione. In carcere il boss ha di recente incontrato la figlia Lorenza Alagna. Ha risposto ad alcune domande negli interrogatori sostenendo di essere un «agricoltore apolide». Mentre l’attacco hacker alla Asl ...