(Di mercoledì 7 giugno 2023) “È una fiction a puntate. Una”. Cosìha commentato le recenti dichiarazioni di Francesco, dopo la revoca del patrocinio della regioneal Roma. Il presidente della regione si è detto pronto a un passo indietro in cambio delle scuse del portavoce della manifestazione per i diritti lgbtq, Mario Colamarino, per la presunta “strumentalizzazione e manipone”. “Credo che si siano resi conto che si stanno troppo sndo su posizioni fondamentaliste alla Pro Vita, che siamo sempre più vicini a Turchia, Polonia, Ungheria”, ha detto, che sabato sarà presente al Roma. “In questa storia ci sono due cose che mi danno fastidio”, ha detto l’ex deputata in ...

Sul tema il comitato ha fatto sapere di " essere nel giusto " eLuxuria ha parlato di " ... In questo esatto punto sta l'errore tattico della Regione. Che avrebbe potuto denunciare quella ......della famiglie a Verona che hanno premuto in alto al Governo per dire poi alla Regionedi ... Se l'andazzo è questo bisogna stare molto attenti.'Luxuria: 'Non sottovaluterei le ..."Attenzione, se la si dà vinta adesso, alzeranno la posta e vorranno reprimere Il Pride".Luxuria non crede a una mediazione tra Regionee promotori . Domenica sera, alle 20.50, l'ex parlamentare sarà a Bologna con Carlotta Vagnoli nel cortile interno dell'Arena del Sole di ...

Lazio, Vladimir Luxuria contro Rocca: “È una sceneggiata, alzano la posta per reprimere il Pride” TPI

“È una fiction a puntate. Una sceneggiata”. Così Vladimir Luxuria ha commentato le recenti dichiarazioni di Francesco Rocca, dopo la revoca del patrocinio della regione Lazio al Roma Pride. Il ...Luxuria critica i naufraghi ed elogia il comportamento di Nathaly Caldonazzo a L'Isola dei Famosi. Nathaly Caldonazzo è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione de ...