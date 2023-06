Lazio | Lotito prepara l'offerta per Milik | ecco quando partirà l'assalto

Claudioè ancora indagato insieme ad altri dirigenti per un presunto falso in bilancio nelle plusvalenze trae Salernitana Claudioè ancora indagato insieme ad altri dirigenti per un presunto falso in bilancio nelle plusvalenze trae Salernitana. Dallo scorso 5 aprile la Procura di Tivoli ...In ogni caso, per laSimeone è il Piano B. L'obiettivo principale dei biancocelesti resta Arek Milik : sedovesse acquistarlo dall'Olympique Marsiglia che ancora ne detiene il cartellino,......con laferma a guardare. Stavolta l'intenzione è quella di bruciare le contendenti sul tempo per regalare a Sarri i rinforzi richiesti e guadagnati con un secondo posto storico nell'era

Lazio, caccia al nuovo diesse: Lotito prende tempo Corriere dello Sport

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Angelo Peruzzi, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe più di un'idea. Sarri, infatti, ha chiesto a Lotito una figura che possa ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da Il Tempo, tra pochi giorni partirà la nuova campagna abbonamenti. Tutto pronto, prezzi standard e iniziative con la prelazione degli abbonati ma anche la ...