Lazio | il saluto di Tare su Instagram FOTO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’ex direttore sportivo dellaIgliha voluto saluil club per cui ha lavorato per 18 stagioni. L’albanese ex calciatore biancoceleste ha ringraziato sul suo profilotutte le persone che gli sono state accanto nel suo percorso alla. Ancora non è noto il sostituto di. https://www..com/p/CtM3L3iNJax/ SportFace.

... quali, Umbria, Liguria, Abruzzo e Toscana. Ringrazio il sindaco Gabriele Berni per aver ... Mauro Pianigiani ha poi letto ildi Antonino Viti, presidente Nazionale ACSI, che ha evidenziato ......l'addio di Milinkovic Savic alla. Arrivato ad un anno dalla scadenza del contratto il giocatore non ha trovato un accordo per il rinnovo. O forse non lo ha voluto trovare, e quindi un...È chiaro - Bene ha fatto la Regionea togliere il patrocinio al Gay Pride, di cui il ... né Murgia né Saviano avrebbero mai scambiato quel braccio alzato per unromano. Fine della storia. ...

Lazio, il saluto di Tare: "Il ricordo più bello degli ultimi 18 anni" FOTO Sportitalia

Al termine del rito, la salma è stata posta nelle tombe dei vescovi presso l’area del Museo diocesano presente nella Cattedrale ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...