Laurea Honoris Causa in Filologia Moderna a Laura Salafia | la studentessa siciliana vittima di una sparatoria

E Fiorello conclude: 'Amadeus, sentirsi dire bravo da Pippo Baudo è come ricevere unacausa. Evviva Pippo Baudo, ti vogliamo davvero bene'. {} #_intcss0{display: none;} #...Catania - Venerdì 9 giugno alle 11, nell'aula magna 'Santo Mazzarino' del Monastero dei Benedettini, l'Università di Catania conferirà lamagistralecausa in Filologia Moderna alla studentessa Laura Salafia, vittima incolpevole di una sparatoria consumatasi l'1 luglio 2010 in Piazza Dante, a pochi passi dalla sede dell'...L'Università di Catania conferirà lamagistralecausa a Laura Salafia, la studentessa universitaria di Sortino (Siracusa) che l'1 luglio del 2010 durante una sparatoria a Catania fu raggiunta in piazza Dante da un ...

Alberto Angela, il divulgatore televisivo più amato dagli italiani, riceve una laurea honoris causa in Geologia e Geologia applicata.Laurea ad honorem dall’università di Catania a Laura Salafia, vittima di un proiettile vagante l'1 luglio del 2010 ...