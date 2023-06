Laura Freddi parla della separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli | “Mi dispiace”

(Di mercoledì 7 giugno 2023)si dice dispiaciuta per la notiziafine del matrimonio tra il suo exPerizona Magazine.

... parla la storica ex di lui: ecco come ha reagitoLa 51enne a Oggi è un altro giorno dice la sua sulla separazione tra Paolo e Sonia L'ex ragazza di Non è la Rai e il presentatore sono stati insieme dal 1990 al 1995in tv dice la sua sulla chiacchieratissima separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli , ormai diventata ufficiale dopo l'annuncio dato dai diretti interessati nell'intervista ...La reazione diMi dispiace, però sai Conosco bene Paolo, ho iniziato a conoscere anche Sonia negli ultimi anni. C'è stata anche questa complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, Laura Freddi: Mi dispiace, sono molto complici Fanpage.it

La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha scosso il mondo dello spettacolo italiano. Nonostante le voci di una crisi matrimoniale si fossero intensificate negli ultimi anni, l'annuncio uf ...Divorzio Bonolis-Bruganelli, parla la storica ex di lui Laura Freddi: ecco come ha reagito alla notizia la 51enne ...